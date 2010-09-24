Численность гостей на «Дожинках-2010» в Лиде может достигнуть 100 тысяч человек

В столице нынешних «Дожинок» 24 сентября начнутся первые праздничные мероприятия. Ожидается, что в фактически заново отстроенный город прибудет как минимум 20 тысяч участников и гостей. Хотя, по предварительным оценкам, в эти дни общее число посетивших город может приблизиться к численности его жителей, а это около 100 тысяч человек.24 сентября в Лиде будут чествовать победителей, занявших вторые и третьи места в борьбе за урожай. Откроется город мастеров, начнут работу многочисленные концертные площадки. В Лиде уже установлены камеры видеонаблюдения, металлодетекторы, работают саперы и оперативный штаб по охране правопорядка. Контроль за праздником будет вестись круглосуточно.