Чиновники затопленного талым снегом Петербурга подарили Валентине Матвиенко резиновые сапоги

Коллеги губернатора Санкт-Петербурга подарили ей на 8 марта пару резиновых сапог. Тем временем северная столица продолжает утопать в потоках талого снега.

«Знаете, что мне коллеги подарили на 8 Марта? Они подарили мне резиновые сапоги»,— рассказала сама Матвиенко на встрече с Никитой Белых,— «я теперь во всеоружии могу ездить на объезды в резиновых сапогах».

В свою очередь губернатор Кировской области Белых попытался притупить остроту сатирического жеста за счет смены индивидуального объекта на коллективный, российский. Он отметил, что проблемы, связанные с уборкой города,— это проблемы большинства российских регионов, а не только Петербурга.

В преддверии оттепелей петербуржцы насторожились еще с конца февраля. В городе даже наблюдался своего рода ажиотаж: в специализированные магазины резиновой обуви стояли очереди, на дверях магазинов можно было увидеть таблички «Резиновых сапог нет», а на городских форумах активно обсуждались их расцветки и модели, передает GZT.ru.