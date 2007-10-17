Чиновники ставят новые задачи по развитию туризма в стране

Совершенствование придорожного сервиса, открытие центров туризма на селе, использование природных ресурсов и ландшафта в качестве туристической инфраструктуры. Эти вопросы стали главными на выездном семинаре, который прошел в Минской области в рамках Национальной программы развития туризма в Беларуси до 2010 года. Чиновники отметили необходимость создания условий для развития гребли как вида спорта, а также вовлечения в туризм не только детей, но и взрослых. Не последнее место отводится и въездному туризму.