Прямой эфир

Чиновники Минска встретились с многодетными родителями

25 января 2012 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они предложили новый подход к решению старых семейных вопросов. Как открыть кредитные линии на строительство жилья, что позволит восполнить дефицит детских садов в новых микрорайонах и где юные минчане смогут улучшать спортивные показатели.

Уже в ближайшее время бонусом для родителей с многолетним стажем станут бесплатные детские путевки в республиканские санатории, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это еще и информирование, то есть в любом случае представители органов государственной власти идут к обществу, чтобы рассказать, чем мы занимаемся, как мы занимаемся, послушать их вопросы и ответы. Это та обратная связь, которая позволяет грамотно принимать управленческие решения.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 января 2012 17:28

Аморфофаллюс коньячный (змеиное дерево) расцвел в оранжерее ботанического сада Минска

25 января 2012 17:17

Типы проектных решений для реконструкции и капитального ремонта молочно-товарных ферм

25 января 2012 17:10

Тур: Экономическая судьба многих убыточных предприятий – в их руках