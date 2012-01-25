Чиновники Минска встретились с многодетными родителями

Они предложили новый подход к решению старых семейных вопросов. Как открыть кредитные линии на строительство жилья, что позволит восполнить дефицит детских садов в новых микрорайонах и где юные минчане смогут улучшать спортивные показатели.



Уже в ближайшее время бонусом для родителей с многолетним стажем станут бесплатные детские путевки в республиканские санатории, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это еще и информирование, то есть в любом случае представители органов государственной власти идут к обществу, чтобы рассказать, чем мы занимаемся, как мы занимаемся, послушать их вопросы и ответы. Это та обратная связь, которая позволяет грамотно принимать управленческие решения.