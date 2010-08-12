Чиновники и журналисты обсудили, как объективно реагировать на обращения граждан

На страницах газет и в телеэфире нужно больше говорить о проблемах людей.

Доверие к телеканалам и печатным изданиям только возрастёт, если они обострят злободневные вопросы. Даже если это придётся не по вкусу местным властям.

По опросам социологов, 90%ти половина — отечественным газетам и журналам. Всё больше людей называют основным источником информации интернет. За последние полгода появилось больше сотни новых электронных и печатных СМИ.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Все-таки аналитические материалы, внимание к проблемам конкретного региона — это то, что нужно обязательно усиливать среди составляющих работы СМИ. Почему в «независимых» появляются статьи, на которых, по сути, спекулируют — потому что недорабатывает та пресса, которая ближе всего к конкретному человеку.