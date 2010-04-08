Чиновник брал взятки для реализации плана переспать с 800 женщинами в Китае

В Китае чиновник был арестован за получение взяток, которые брал, чтобы оплатить дорогостоящий план переспать с 800 женщинами.

Начальник отдела в городе Аньцин в возрасте 47 лет был разоблачен своей женой, которая узнала о наполеоновских планах мужа по его дневникам. В них Ван Чен подробно описывал, когда, с кем и как проходил каждый грех прелюбодеяния. Туда же он вносил и пометки о полученных взятках.

Выдвигая против господина Чена обвинение, прокурор заявил, что «нерадивый муж восемь часов в день искал взятки, а другие восемь искал, во что бы их внедрить».

Всего с 2003 года китайский чиновник потратил на секс несколько сотен тысяч юаней. В стране Мао названная сумма сильно возмутила общественность. На эту сумму господин Чен попробовал около 500 красавиц. Если бы не арест, ему бы оставалось заполучить еще всего 300 счастливиц, сообщает GZT.RU.