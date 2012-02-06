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Четырехдневную забастовку начинают работники воздушного транспорта Франции

06 февраля 2012 06:14
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Камнем преткновения на сей раз стал законопроект, который обязывает сотрудников компаний сообщать о невыходе на работу руководству за 48 часов. Документ уже одобрен нижней палатой. Утверждение же в сенате намечено на 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если данный законопроект будет принят, то, по мнению парламентариев, руководство авиакомпаний сможет обеспечить нормальную работу воздушного транспорта даже во время стачек. В свою очередь бастующие заявляют, что данный документ будет ущемлять их право на забастовки.

Тем временем, всю информацию о вылетах и прилетах пока что рекомендуется уточнять у своих туроператоров и авиакомпаний.

# общество

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