Четырехдневную забастовку начинают работники воздушного транспорта Франции

Камнем преткновения на сей раз стал законопроект, который обязывает сотрудников компаний сообщать о невыходе на работу руководству за 48 часов. Документ уже одобрен нижней палатой. Утверждение же в сенате намечено на 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если данный законопроект будет принят, то, по мнению парламентариев, руководство авиакомпаний сможет обеспечить нормальную работу воздушного транспорта даже во время стачек. В свою очередь бастующие заявляют, что данный документ будет ущемлять их право на забастовки.

Тем временем, всю информацию о вылетах и прилетах пока что рекомендуется уточнять у своих туроператоров и авиакомпаний.