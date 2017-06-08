Четыре стационарные камеры фотофиксации появились на столичной кольцевой

Новости Беларуси. Время притормозить. Работать они начали сегодня с полуночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их расположение вы видите на экране.

Датчики контроля скорости расположены как на внутреннем, так и на внешнем радиусах дороги.

Напомню, двигаться по столичной МКАД можно не быстрее 90 километров в час,