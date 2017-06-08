Четыре стационарные камеры фотофиксации появились на столичной кольцевой

Новости Беларуси. Время притормозить. Работать они начали сегодня с полуночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Время притормозить. Работать они начали сегодня с полуночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Их расположение вы видите на экране.
Датчики контроля скорости расположены как на внутреннем, так и на внешнем радиусах дороги.
Напомню, двигаться по столичной МКАД можно не быстрее 90 километров в час,
а в некоторых местах, скорость ограничена цифрой 100.
Камеры смогут не только фиксировать превышение скорости, но и другие нарушения, а в случае ДТП или конфликтной ситуации на дороге помогут установить истину.