Четыре полностью оборудованных и адаптированных для обучения класса появились в Минском интернате для детей-инвалидов

Новости Беларуси. Четыре полностью оборудованных и адаптированных для комфортного обучения класса. Такой подарок сделали парламентарии воспитанникам столичного дома интерната для детей-инвалидов ко Дню знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогать детям в преддверии нового учебного года в Беларуси уже стало доброй традицией. 31 августа представители Совета Республики приехали в гости к особенным ребятам. За специальные парты здесь завтра сядут 19 детей, для шестерых и вовсе этот учебный год станет первым.