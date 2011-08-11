Четыре банка Беларуси предоставляют льготные кредиты для покупки товаров для школьников

Поддержку окажут абсолютно всем категориям граждан без исключения на покупку детских товаров отечественного производства.

Безналичную сумму до 10 миллионов рублей можно потратить на верхнюю одежду для школьников, обувь, ученические рюкзаки и сумки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Сукора, заместитель начальника управления розничных услуг банка:

Кредитополучатель предоставляет в банк пакет документов, подтверждающие доходы, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.

Кредит предоставляется сроком до трех лет под 10% годовых. Срок рассмотрения документов – 10 дней. Естественно, банк будет принимать все меры для принятия решения в более краткие сроки.