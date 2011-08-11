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Четыре банка Беларуси предоставляют льготные кредиты для покупки товаров для школьников

11 августа 2011 13:49
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Поддержку окажут абсолютно всем категориям граждан без исключения на покупку детских товаров отечественного производства.

Безналичную сумму до 10 миллионов рублей можно потратить на верхнюю одежду для школьников, обувь, ученические рюкзаки и сумки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Сукора, заместитель начальника управления розничных услуг банка:
Кредитополучатель предоставляет в банк пакет документов, подтверждающие доходы, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.
Кредит предоставляется сроком до трех лет под 10% годовых. Срок рассмотрения документов – 10 дней. Естественно, банк будет принимать все меры для принятия решения в более краткие сроки.

# общество # Образование # Белоруссия

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