Четыре банка Беларуси предоставляют льготные кредиты для покупки товаров для школьников

Безналичную сумму до 10 миллионов рублей можно потратить на верхнюю одежду для школьников, обувь, ученические рюкзаки и сумки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Сукора, заместитель начальника управления розничных услуг банка:
Кредитополучатель предоставляет в банк пакет документов, подтверждающие доходы, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.
Кредит предоставляется сроком до трех лет под 10% годовых. Срок рассмотрения документов – 10 дней. Естественно, банк будет принимать все меры для принятия решения в более краткие сроки.