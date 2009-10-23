Четвертых «Пиратов Карибского моря» пока не будет

Слухи о начале работы над сиквелом трилогии «Пираты Карибского моря» были сильно преувеличены. Об этом заявил актер Билл Найи, который играл в «Пиратах» Дейви Джонса, капитана с лицом осьминога.

«Насколько я знаю, уже сделали объявление о четвертом фильме, но с тех пор мне сообщили, что это была недостоверная информация», — цитирует Найи OpenSpace.ru со ссылкой на SCI FI Wire.

«Джерри однажды сказал, что нам надо будет подождать, пока мир опять изголодается по пиратам», — добавил актер, имея в виду Джерри Брукхаймера, продюсера франшизы.

Когда именно Брукхаймер сочтет нужным вернуться к «Пиратам», Найи не знает, хотя не сомневается, что это произойдет. «Я уверен, что четвертый фильм будет. Я буду очень удивлен, если этого не произойдет, учитывая успех первых трех», — заявил актер, который не исключил, что сможет вернуться в проект.

Слухи о четвертых «Пиратах» ходят с прошлого года. Сообщалось, что в проект вернется Джонни Депп, но не Кира Найтли и Орландо Блум, а также что фильм под названием «На странных волнах» (On Stranger Tides) будет использовать элементы из одноименной книги писателя Тима Пауэрса. Релиз проекта планировался на 2011 год.

При этом после ухода из Disney ее руководителя Дика Кука, хорошего друга Джонни Деппа, актер заявил, что не испытывает энтузиазма по поводу четвертых «Пиратов».