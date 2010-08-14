Четвертая за лето волна изнуряющего зноя в эти выходные накрыла Беларусь

Особенно раскалился восток и юго-восток. В Гомеле и области синоптики прогнозируют +39. Даже на популярнейших зарубежных курортах, куда обычно отправляются на отдых наши соотечественники, сегодня не так жарко. К примеру, в Шарм-Эль-Шейхе и Тунисе всего +36, а в Турции и вовсе +32.

В Беларуси, не привычной к таким температурам, от жары страдают не только люди, но и природа.

Одна из самых опасных профессий нынешнего лета — продавец на рынке. Навесы над головой не спасают. На солнцепеке — целый день. Как результат — головная боль и недомогание. А ведь несмотря на это, нужно улыбаться покупателям...

За последний месяц уровень воды в водоемах упал, баржи на реках садятся на мель, а рыбаки жалуются, что «клюет плохо». И не удивительно: реки и озера из-за жары превратились в «уху». Мелкая рыба местами попросту «сварилась» в воде.

В лесах Гомельской области объявлена 5-я, высшая степень пожарной опасности. Однако опасность подстерегает и водителей на дорогах региона. В связи с этим ГАИ и «Красный крест» провели совместную акцию: прямо на трассах водителям предлагали измерить давление, запастись минеральной водой и получить полезные советы.

И все же белорусам стоит запастись терпением: африканская жара у нас продержится еще как минимум трое суток. Так что новые температурные рекорды, по всей видимости, будут.

Татьяна Леончикова, техник-агрометеоролог Гомельоблгидромета:

По прогнозам синоптиков, в Гомельской области ближайшие трое суток будут преобладать очень теплые воздушные массы, поступающие из центральных черноземных районов России. Поэтому температура будет +36-39 градусов.

К слову, сегодня на Гомельскую область опустилась дымка. Жители города и окрестностей даже подняли ложную пожарную тревогу. Но синоптики успокоили: в атмосфере долгое время находятся выхлопные газы от автомобилей. А серьезных осадков в Гомеле не было уже давно.