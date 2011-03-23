Четверо белорусов сегодня вернулись на родину из Японии — впечатления

Накануне ночью самолетом «Украинских авиалиний» они прилетели в киевский аэропорт «Борисполь», а оттуда отправились домой.

В Японии же сегодня вновь неспокойный день. Подземные толчки не прекращаются. Самый сильный, магнитудой 6 баллов, произошел в окрестностях Токио. Впрочем, для героев нашего сюжета все это уже позади.

Им пришлось проделать нелегкий и неблизкий путь, чтобы вернуться домой. Из Токио четырех белорусов забрал украинский самолет, который приземлился в «Борисполе». Оттуда добирались до Калинковичей на машине. Затем — на поезде. И вот, наконец, Минск.

С Японией их связала... учеба. За несколько лет в далекой стране белорусские студенты даже успели привыкнуть к небольшим землетрясениям. Только на этот раз стихийное бедствие по размаху значительно превзошло те, что молодым людям довелось увидеть и прочувствовать раньше.

Александр Заборонок:

На этот раз было гораздо сильнее. Я находился на улице, почувствовал, что земля задрожала, деревья затряслись, машины начали прыгать.

Подземные толчки в 6 магнитуд. Продолжать работу в лаборатории, в которой Александр проводил эксперименты, возможности не было: техника просто не включалась. И это еще полбеды.

Александр Заборонок:

Было ощущение полного апокалипсиса. Отключили электричество, не работал телефон, не было газа, электричество отсутствовало дней пять. Воды не было больше недели.

Илья Пыко:

Для многих иностранцев большая проблема в том, что освящение событий главным образом на японском. В связи с этим ориентировались на данные из интернета. Конечно, это затрудняло понимание ситуации.

Спокойствие пришло к ним уже в Калинковичах. Самое первое после покупки билетов на поезд до Минска — звонки родным и близким. Сообщить о себе молодые люди не могли долгое время.

Илья Пыко:

Разумеется, мы рады. Ощущаем полное спокойствие и удовлетворения и от прекрасной погоды в Минске, и от самого спокойствия в городе.

Тем временем, ситуация в Японии по-прежнему остается напряженной. Ежедневно страну сотрясают подземные толчки. Многие уже, кажется, привыкли к раскачивающимся зданиям. Но ученые прогнозируют новое мощное землетрясение в 7 магнитуд и последующее цунами.

Между тем, страна еще не успела оправиться от предыдущего стихийного бедствия. Количество жертв превысило 24 тысячи человек. А поисковые работы в разрушенных населенных пунктах еще далеки от завершения.

Наше Посольство в Японии не остается в стороне: белорусы, обратившиеся за помощью, отправлены домой гуманитарными рейсами.

Вячеслав Бескостый, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

На сегодня от граждан Беларуси, которые хотели бы выехать из Японии в Беларусь, никаких просьб нет. Несколько граждан уже имеют билеты на регулярные авиарейсы сообщением из Японии в Европу и намереваются покинуть страну в ближайшие несколько дней.

Мы держим руку на пульсе, и в случае ухудшения ситуации будем предпринимать все возможные меры, чтобы помочь нашим гражданам в выезде из Японии в Беларусь.

Власти многих стран, в том числе и Беларуси, рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Японию. Особенное беспокойство вызывает ситуация на поврежденной АЭС «Фукусима-1». Сегодня над третьим энергоблоком вновь взмыл столб черного дыма. Снова пришлось эвакуировать персонал станции. Однако власти заверяют население, что уровень радиации в прилегающих населенных пунктах не опасен для жизни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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