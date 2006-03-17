Чествование 100-летней жительницы столицы пройдет в Минске.Торжественное чествование 100-летней жительницы столицы Дарьи Линкевич пройдет в Советском районе Минска. Специально для юбилярши подготовлена акция "Мои года - мое богатство". Поздравить Дарью Линкевич придут многочисленные гости и представители районной администрации. Кстати, это первое в этом году чествование долгожительницы в Советском районе столицы. До конца года предстоит еще четыре таких события. В настоящее время в Минске проживают 287 старожилов в возрасте от 95 лет и старше, а также 49 человек старше 100 лет.