Черный четверг для Франции

В стране – вторая с начала года всеобщая забастовка. С протестом вышли сотрудники учебных заведений, медики и работники транспорта. К слову, поезда и автобусы начали ходить с перебоями еще накануне. Столпотворение на парижских вокзалах сменилось необычной тишиной. Ожидается, что в общенациональном дне протеста примут участие более двух миллионов человек. Демонстранты недовольны методами борьбы властей с мировым экономическим кризисом. В стране около двух миллионов безработных. Это рекордный уровень за последних несколько десятилетий.