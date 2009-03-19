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Черный четверг для Франции

19 марта 2009 11:55
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В стране – вторая с начала года всеобщая забастовка. С протестом вышли сотрудники учебных заведений, медики и работники транспорта. К слову, поезда и автобусы начали ходить с перебоями еще накануне. Столпотворение на парижских вокзалах сменилось необычной тишиной. Ожидается, что в общенациональном дне протеста примут участие более двух миллионов человек. Демонстранты недовольны методами борьбы властей с мировым экономическим кризисом. В стране около двух миллионов безработных. Это рекордный уровень за последних несколько десятилетий.
# общество

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