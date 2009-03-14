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Черногория намерена с 25 марта 2009 года ввести визовый режим въезда для граждан ряда стран, включая Беларусь

14 марта 2009 17:40
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Такое решение черногорская сторона мотивирует необходимостью исполнения своих обязательств, вытекающих из Соглашения о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом. По мнению белорусской стороны, это противоречит действующему Соглашению об отмене виз, заключённому между правительствами двух стран. Как известно, в отношении этого документа Черногория оформила правопреемство. Внешнеполитическое ведомство Республики Беларусь обратилось к МИД Черногории с предложением провести в ближайшее время консультации по поиску взаимоприемлемого решения по урегулированию порядка взаимных поездок граждан.
# общество

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