Черногория намерена с 25 марта 2009 года ввести визовый режим въезда для граждан ряда стран, включая Беларусь

Такое решение черногорская сторона мотивирует необходимостью исполнения своих обязательств, вытекающих из Соглашения о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом. По мнению белорусской стороны, это противоречит действующему Соглашению об отмене виз, заключённому между правительствами двух стран. Как известно, в отношении этого документа Черногория оформила правопреемство. Внешнеполитическое ведомство Республики Беларусь обратилось к МИД Черногории с предложением провести в ближайшее время консультации по поиску взаимоприемлемого решения по урегулированию порядка взаимных поездок граждан.