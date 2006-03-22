Чернобыльская программа

В рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы до 2010 года на мероприятия по радиационной защите населения в целом будет выделено более одного триллиона рублей.Это примерно треть общего объема финансирования программы. В предстоящей пятилетке будет сделан акцент на реальное экономическое возрождение и устойчивое развитие пострадавших регионов. Планируется газифицировать все населенные пункты и индивидуальные жилые дома, расположенные в зоне загрязнения. Для обеспечения населения качественной питьевой водой будет построено несколько источников водопотребления