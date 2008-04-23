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"Чернобыльцам" могут вернуть отдельные льготы с 1 января 2008 года

23 апреля 2008 14:01
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Уже подготовлены два проекта государственных решений. Будут восстановлены выплаты участникам ликвидации, которые получили ущерб здоровью и утратили трудоспособность в пределах 20%. Таких граждан в стране около тысячи человек. И они не относятся ни к одной из групп инвалидности.

Второй проект касается "льготного строительства для "чернобыльцев". В стране также готовится новый проект закона, касающийся лиц, пострадавших от других радиационных аварий.

На сегодняшний день у белорусских "чернобыльцев" достаточно высокие пенсии. Они в два раза выше, чем пенсии у людей, имеющих инвалидность по общим заболеваниям. Их размер выравнен с аналогичными российскими льготами и компенсациями, несмотря на то, что в Беларуси "чернобыльская нагрузка" на бюджет, гораздо больше, чем в России и Украине.
# общество

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