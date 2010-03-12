«Черная пятница» в Италии - всеобщая забастовка транспортников.

Уехать, уплыть или даже улететь куда-либо на Аппенинах невозможно.

Прекращено авиационное и железнодорожное сообщение, стоит весь общественный транспорт. Кроме того, к забастовке планируют присоединиться госслужащие, сотрудники банков, аптек, школ и медучреждений. Акция носит антикризисный характер.

Днем ранее аналогичную забастовку провели в Греции. В стране были закрыты школы, университеты и банки. Больницы принимали пациентов только в экстренных случаях. Бастовали даже полицейские и пожарные. Возмущение населения вызвали антикризисные планы греческого правительства.