Через Западную Двину построили сезонный мост

В Верхнедвинске Витебской области открылся понтонный мост через Западную Двину. Он возведён транспортными войсками в кратчайшие сроки, всего за три дня. Конструкция длиною 260 м. сократила расстояние на 130 км.

Ранее жителям соседней деревни Слободы для того чтобы попасть в райцентр, приходилось делать крюк в 150 километров. Теперь путь в Верхнедвинск занимает всего пару минут.

Возведением моста занялись военные. У транспортных войск опыт в создании таких сооружений большой. Без участия 77-го отдельного мостового железнодорожного батальона не проходят ни одни учения. Поэтому с возведением моста особых трудностей у них не возникло.

Через трое суток по мосту прошёл первый автомобиль. По правилам максимальная осевая нагрузка на понтоны составляет 10 тонн. Однако мост имеет дополнительный запас прочности до 35 тысяч килограмм. Всё же от намеченного плана, по возведению понтонов военным пришлось отступить. Вместо 260 инженеры проложили 235 метров надводного покрытия. Причиной этому стала сильно спадающая вода.

Понтонный мост простоит на Западной Двине до первых осенних морозов. Вновь установят его лишь после весеннего ледохода. А через два года у Врхнедвинцев появится железобетонный мост. Его строительство уже ведётся. Тогда берега соседних районов соединятся навсегда.