Через три года в Беларуси появится единый регистр населения

Он сведет к нулю бумажную волокиту и сократит время получения справок. В базе будут содержаться как основные сведения о человеке, так и дополнительные: информация о родителях, налоговых обязательствах, группе крови, высшем образовании и даже ученой степени. Сведения смогут получать организации, нотариусы и физические лица в порядке, предусмотренном законодательством.



Единый регистр населения – это когда ваши данные : фамилия, имя отчество, прописка, личный номер паспорта плюс группа крови, наличие образования и даже ученая степень, если она есть собраны воедино.



Это делается для того, чтобы не обивать пороги чиновников и не стоять по несколько часов за долгожданными справками. Сегодня порядок предоставления гражданам различных документов в Беларуси предусматривает более 700 административных процедур. С внедрением единого регистра населения, все станет четко и понятно. Минимум времени, минимум документов, максимум результата.



Таким образом, говорят специалисты, эффект от работы "одного окна" удвоится. Основа для создания регистра уже есть. Электронная система "Паспорт" Министерства внутренних дел и данные ЗАГСов. Сведения объединят и дополнят информацией о родителях, налоговых обязательствах, группе крови.



В перспективе наличие регистра может положительно сказаться и на развитии трансплантологии. При необходимости можно будет оперативно узнать о согласии или несогласии человека быть донором. Каждая организация получит доступ к ограниченному сегменту персональных данных. Перечень таких сведений будет определяться соответствующим договором.



База данных единого регистра населения будет надежно защищена от несанкционированного доступа. Причем сеть, по которой будут передаваться сведения изолируют от глобальной компьютерной сети. Вся информация будет передаваться по закрытым каналам связи. Сервера будут находиться под охраной. Доступа посторонним лицам к информации не будет. Ее смогут получать только сотрудники, регистрирующие службы регистра населения.



Подобные регистры населения есть в 60 странах мира. Для нас особо привлекателен опыт латвийских коллег, где экономический эффект от единого регистра населения за год покрыл расходы по его созданию.



В Беларуси система заработает через три года. Необходимо время на закупку оборудования и сбор персональных данных. Специалисты уже работают над программным обеспечением. Сколько понадобится средств на весь регистр населения, пока не известно.