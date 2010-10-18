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Через неделю в Минске будет на 10 000 деревьев больше

18 октября 2010 17:29
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Всего за время месячника по благоустройству в городе появятся 40 000 деревьев.

Подводя промежуточные итоги «генеральной уборки» Минска коммунальщики отмечают активность Минскзеленстроя и минчан. Что же касается предприятий и организаций города, то желания освежить улицы Минска пока не заметно.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Допустим 10 деревьев на организацию, надо на них потратить 350-400 тысяч, это же смешная сумма для организации. Мы делаем одно общее дело и город от этого только выигрываем. Если учитывать, что 40 тысяч автомобилей ежемесячно въезжает в Минск, то одно дерево на автомобиль — не большая проблема.

# общество

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