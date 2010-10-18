Через неделю в Минске будет на 10 000 деревьев больше

Всего за время месячника по благоустройству в городе появятся 40 000 деревьев.

Подводя промежуточные итоги «генеральной уборки» Минска коммунальщики отмечают активность Минскзеленстроя и минчан. Что же касается предприятий и организаций города, то желания освежить улицы Минска пока не заметно.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Допустим 10 деревьев на организацию, надо на них потратить 350-400 тысяч, это же смешная сумма для организации. Мы делаем одно общее дело и город от этого только выигрываем. Если учитывать, что 40 тысяч автомобилей ежемесячно въезжает в Минск, то одно дерево на автомобиль — не большая проблема.