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«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей

19 сентября 2017 11:26
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Сложно недооценить значимость владения иностранным языком, будь то английский, немецкий, французский или китайский. Даже в школах это  – обязательный предмет на экзамене.

Но лучше не ждать школы, а знакомиться с языком с раннего детства.

«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей-1


Валентина Тозик, учитель английского языка:
Наши занятия проходят исключительно в игровой форме, чтобы деток мотивировать. Чтобы они не чувствовали, что им надо изучать язык, чтобы им было, прежде всего, интересно.

Мы не только играем, мы поём песни, мы смотрим мультики на английском языке.

«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей-4

То есть, моя задача – составить урок таким образом, чтобы дети погружались в атмосферу иноязычного общения.
Вводить в речь иностранные слова нужно поэтапно. В дошкольном возрасте дети быстро утомляются, им нужна смена деятельности.

Поэтому уроки длятся по 20 минут 2-3 раза в неделю.

«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей-7

Для ребят 3-4 лет занятия строятся через развитие мелкой моторики. В группе – от 6 до 10 человек.
Валентина Тозик, учитель английского языка:
У нас есть различные игровые пособия. У нас есть игры, паззлы, которые можно использовать на ковре, на доске – магниты. Они отправляются в путешествие,  расставляют животных, мы их повторяем. Мы можем их сосчитать. Но, опять же, смотря, какая тема урока. Есть основная и сопутствующая. Если уже есть какие-то лексические единицы в запасе, мы их параллельно повторяем.

Цвета, считаем животных, кормим.

«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей-10

Тут же мы используем фрукты, овощи. У нас очень разнообразные пособия.
На вопрос: когда же лучше приучать ребёнка к языку, бытует два мнения. Первое – начинать с пелёнок. Но это эффективно, если, хотя бы, один из родителей регулярно разговаривает на иностранном.

Тогда очень хорошо прививается чувство языка.

«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей-13

И второе мнение – с 4–4,5 лет, когда дети активно начинают общаться с другими детьми, входят в социум. Но какой бы вариант Вы не выбрали, лучше всего познакомить ребёнка с иностранным языком ещё до школы.
Валентина Тозик, учитель английского языка:
Наша цель – изучение иностранного языка, чтобы сформировать фундамент, чтоб деткам было комфортно дальше в школе. В школе начинается: им нужно знать и алфавит, и правила чтения, и восприятие речи на слух, и самим говорить. Программа очень сложная. И, если они уже с этим фундаментом приходят в школу, и плюс у них привит интерес… Ведь наша задача – изучение языка не только для общения на нём, а через иностранный язык развивать творческие способности, развивается память, мышление, воображение мелкая моторика.

Активизируются все виды деятельности через английский язык, и параллельно дети запоминают слова на английском.

Глобализация, социальные сети, туризм – границы размываются. Общение с иностранцами для нас становится обыденным делом. И хорошо, если контакт есть – тогда мы будем чувствовать себя свободнее и увереннее.

# общество # Дети

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