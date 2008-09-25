Через два года во всех районных центрах Беларуси появятся туристические фирмы или их представительства

По мнению специалистов, жители смогут получить качественную консультацию и быстро приобрести путевку. Турфирма будет развивать туризм с использованием местных ресурсов. Белорусские туристические информационные центры уже открыты в Варшаве, Москве, Вильнюсе и Берлине. В ближайшее время аналогичный центр планируется открыть в одном из городов Объединенных Арабских Эмиратов. Только в прошлом году Беларусь посетило более 5 миллионов туристов.