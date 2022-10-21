«Через два года вернулась». Могут ли обратно принять послушницу, ушедшую из монастыря ради замужества?
Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Матушка Мария, на вашей памяти были случаи ухода из монастыря?
Мария, 15 лет служит в Свято-Елисаветинском монастыре:
Да, как раз, как только я пришла. Я, кстати, спала на том месте, с которого ушла послушница. Ушла и потом она через два года вернулась.
Юлия Самусенко:
Ее приняли?
Мария:
Да. Она вернулась, сейчас уже монахиня. С ней, конечно, очень удивительные происходили вещи. Она настолько осознала свой неправильный первый шаг.
Юлия Самусенко:
Почему ушла?
Мария:
Ушла замуж. Потому что, будучи еще в монастыре, она познакомилась с молодым человеком. Он тоже был в монастыре. В общем-то, они поженились, и потом все абсолютно сложилось не так, как хотелось бы. Она вернулась и была очень этому рада. Потом очень долго переживала, думала, что ее никогда не постригут в монахини. Когда ее постригли, это была, конечно, радость великая. Так что да, бывают такие случаи. Слава Богу, с хорошим исходом.
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