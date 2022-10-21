«Через два года вернулась». Могут ли обратно принять послушницу, ушедшую из монастыря ради замужества?

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Матушка Мария, на вашей памяти были случаи ухода из монастыря?

Мария, 15 лет служит в Свято-Елисаветинском монастыре:

Да, как раз, как только я пришла. Я, кстати, спала на том месте, с которого ушла послушница. Ушла и потом она через два года вернулась. Юлия Самусенко:

Ее приняли? Мария:

Да. Она вернулась, сейчас уже монахиня. С ней, конечно, очень удивительные происходили вещи. Она настолько осознала свой неправильный первый шаг.