Через 100 лет Китай может остаться без озер

Двадцать озер ежегодно пересыхают в Китае из-за нещадной промышленной эксплуатации, в результате за последние полвека страна лишилась тысячи естественных водоемов.

За последние 50 лет площадь озер по стране сократилась на 9,5 тысячи квадратных километров, запас воды в них упал более чем на 50 миллиардов кубометров, рассказал изданию сотрудник Нанкинского института проблем окружающей среды Чжан Юнчунь.

На сегодня в Поднебесной насчитывается 2,3 тысячи озер, площадь каждого из которых превышает один квадратный километр. Если темпы их исчезновения сохранятся на нынешнем уровне, Китай может остаться без озер уже через 100 лет, отмечает РИА «Новости».

Основными проблемами в этой сфере экологи называют чрезмерное потребление воды, искусственное осушение водоемов под пахотные земли и вырубку лесов по берегам озер, что приводит к их обмелению.

Еще один насущный вопрос - неконтролируемые выбросы канализационных стоков. Они способствуют чрезмерному росту популяции микроводорослей, которые забирают из воды весь кислород, приводя к гибели остальной озерной флоры и фауны. Нарушение экологического баланса приводит к стремительному заболачиванию и исчезновению естественных водоемов. По статистике, от проблемы бурного размножения микроводорослей страдают 80% озер в бассейне Янцзы - крупнейшей реки в Китае.