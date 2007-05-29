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Чему будут учить в школе?

29 мая 2007 08:22
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Президиум Совмина рассмотрит Программу развития общего среднего образования на 2007-2016 годы.Документ представляет собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию приоритетных задач общего среднего образования. Необходимость его дальнейшего совершенствования вызвано интенсивным развитием экономики, расширением масштабов межкультурного взаимодействия, внедрением новых технологий во все сферы жизнедеятельности общества и государства. Программа имеет шесть основных направлений. На ее реализацию потребуется более 1 трлн. рублей.
# общество

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