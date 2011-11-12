Чемпионку мира по тяжелой атлетике Анастасию Новикову в аэропорту встречал целый автобус ее болельщиков-земляков из Жодино

Новости Беларуси, Минск. Она показала лучший результат на первенстве планеты в этом виде спорта в Париже.

Поздравить Новикову с золотой медалью в аэропорт приехал целый автобус ее болельщиков-земляков из Жодино.

Золото Настя завоевала в противостоянии с китайской спортсменкой. Медаль белоруске принес подход на 136 килограммов.

Никогда ранее этот вес на официальных соревнованиях она не поднимала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Новикова, чемпионка мира по тяжелой атлетике:

Волнения никакого не было. Просто в этом году, если честно, мы были готовы сильнее, чем в предыдущие. Не знаю следствием чего это является, но у меня появилась очень большая уверенность в том, что в этот раз я, наконец, выиграю чемпионат мира. Я ехала в Париж именно с целью выиграть золото.