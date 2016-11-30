Чемпионки воркаута: Не ждите понедельника, начинайте что-то делать уже сейчас!

Удержать вес своего тела на вытянутых руках или же вовсе на одной руке для них не составляет труда! А вам слабо?

Мария Глинская и Александра Лебедева однажды решили проверить возможности своего тела на уличных тренировках. Приобретать абонемент в зал или специальную экипировку для воркаута не понадобилось. Они просто пришли на площадку и попробовали себя.

Почти каждый день независимо от поры года они приходят на турники, чтобы доказать: женский пол может быть не только слабым.

В прошлом году в поединке между девушками одержала победу Александра, которая установила новый рекорд Беларуси по отжиманию на брусьях – 36 раз! На этот раз побеждает дружба, а впрочем, конкуренция – это отличный стимул к развитию.

Чемпионки-воркаутеры советуют: «Не ждите понедельника, начинайте что-то делать уже сейчас!»

А вот эта белорусская чемпионка обошла не одного, а целых 160 соперников! 15-летняя София Гагина завоевала золото в двух номинациях на чемпионате Европы по уличным танцам. София пробовала себя в разных танцевальных жанрах, но вот уже на протяжении пяти лет увлекается хип-хопом.

Танцы для неё – это отдых души и тела после напряжённого учебного дня, ведь София ещё и отличница! Она строга и критична к себе, ей не нравится быть на кого-то похожей. Девушка хочет танцевать в собственном стиле, создать имидж.

Сейчас в копилке Софии 99 медалей, и мы искренне желаем привезти юбилейную награду с чемпионата МИРА по хип-хопу!