Чемпионат среди белорусских лесорубов

Железные дровосеки с горячим сердцем и ловкими руками посоревнуются сегодня за звание лучшего вальщика леса Беларуси.

Это уже пятнадцатый подобный чемпионат. Более 50 лучших лесорубов из регионов и стран ближнего зарубежья будут состязаться в мастерстве валки леса, точной обрезке сучьев и сборке-разборке бензопилы на скорость.

На подобных соревнованиях не только оттачивается профессиональное мастерство, но и изучается опыт лучших лесорубов из других стран. Чемпионат - это представление последних достижений лесозаготовительной техники и аттестация практических навыков вальщиков по международным правилам безопасности.