Чемпионат мира по хоккею-2014. Чижовка-арена продолжает строиться даже с опережением графика

Начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Алексей Прокопович рассказал в эфире программы «Большой город» о том, как ведется подготовка к проведению Чемпионата мира по хоккею-2014.

Алексей Львович Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

По регламенту проведения Чемпионата мира существуют только две площадки. Минск-арена – 15-тысячник и Чижовка-арена –10-тысячник. Есть арена и в Бобруйске. Исходя из опыта проведения чемпионатов мира по хоккею (последний Чемпионат мира проходил в Братиславе), максимальное количество прибывших не превышает 12 тысяч. Мы предполагаем максимум 20 тысяч.

Чижовка-арена будет состоять из тренировочной и основной арены. Уже готов котлован. На данный момент возводятся металлоконструкции и каркас арены в Чижовке.

Рядом будет строиться гостиница. К Чемпионату мира по хоккею мы должны построить не только 4-5-звездные отели. Мы должны рассматривать и бюджетные варианты мест проживания. Необходимо обеспечить комфортом болельщиков и с кошельком, и без кошелька.

Мы будем проводить немало спортивных состязаний, первенств, чемпионатов, кубков мира и по другим видам спорта. Где гостиница, там и экспорт услуг, там и валюта.

Старые гостиницы будут обновлены. Проведут капитальные или текущие ремонты, где это необходимо.

На этом объекте хотим создать большое количество разнообразных услуг, чтобы жизнь там кипела с утра до вечера, а может и в ночное время.

Раз в полгода к нам приезжают инспекторы, ответственные за проведение таких чемпионатов, на проверку, как ведется подготовка к проведению Чемпионату мира. В последний раз они отметили, что мы идем даже с опережением.