Чемпионат Беларуси по спортивным танцам стартовал в Минске

Турнир организован Белорусской федерацией танцевального спорта и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

Сегодня пары соревновались в трех возрастных группах. Завтра состоится финал этого одного из наиболее изящных видов спорта по программе десяти танцев.

Украшением заключительного дня чемпионата станут показательные выступления.

Александр Козыро, председатель Минской городской ассоциации спортивных танцев:

Завтра состоятся соревнования открытого Чемпионата Минска и Чемпионат Республики Беларусь в открытых возрастных группах. Определятся пары, которые будут номинированы на Чемпионат Европы в 2010 году.