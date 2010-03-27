Чемпионат Беларуси по баскетболу на инвалидных колясках проходит в эти выходные в Минске

Эти спортсмены – люди с разными диагнозами и разного возраста. Но объединяет их одно — железная воля и стремление победить.

На площадку выйдут пять команд – две из Минска и по одной из Могилева, Гомеля и Минской области.

Организаторы отмечают, что спорт – самая эффективная реабилитация, а азарт и общение возвращают к жизни. В Беларуси баскетболом занимаются 35 тысяч инвалидов-колясочников.

Вероника Махортова:

За всех болеем – они все наши – РСКИ и БСК. В одной из команд играет мой муж, я за него очень болею.

Юрий Буранов, исполнительный директор белорусской федерации инвалидов:

Для инвалидов баскетбол – это энергичная завлекательная игра, как я считаю, самая лучшая игра во всех видах спорта.