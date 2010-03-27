Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по баскетболу на инвалидных колясках проходит в эти выходные в Минске

27 марта 2010 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эти спортсмены – люди с разными диагнозами и разного возраста. Но объединяет их одно — железная воля и стремление победить.

На площадку выйдут пять команд – две из Минска и по одной из Могилева, Гомеля и Минской области.

Организаторы отмечают, что спорт – самая эффективная реабилитация, а азарт и общение возвращают к жизни. В Беларуси баскетболом занимаются 35 тысяч инвалидов-колясочников.

Вероника Махортова:
За всех болеем – они все наши – РСКИ и БСК. В одной из команд играет мой муж, я за него очень болею.

Юрий Буранов, исполнительный директор  белорусской федерации инвалидов:
Для инвалидов баскетбол – это энергичная завлекательная игра, как я считаю, самая лучшая игра во всех видах спорта.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
27 марта 2010 15:41

В Беларуси официально стартовал период агитации кандидатов в депутаты местных советов

27 марта 2010 15:40

Акция «Час Земли»: более миллиарда человек продемонстрируют обеспокоенность в связи с изменением климата

27 марта 2010 15:39

На территории Беларуси 28 марта в 2 часа ночи стрелки часов переводятся на час вперед