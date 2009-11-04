Чем жили Минск и минчане 4 ноября

Традиционно, но оригинально открылась 4 ноября в Минске Неделя белорусской моды.

Неделя белорусской моды

Все это будет носиться! Традиционно, но оригинально открылась 4 ноября в Минске Неделя белорусской моды.

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Возрождение вдоль Свислочи: улица Торговая обретает силуэт

Часть исторического центра столицы оживет к Новому году. Когда-то здесь шумели водяные мельницы и суетились ремесленники. Заселяться самая восточная улица Верхнего города начинала ещё в средневековье. Теперь застройки из столичного прошлого - в руках мастеров–реставраторов. Один из 5 кварталов возродят уже к концу этого года. Минчане смогут оценить оригинальные архитектурные ансамбли, роль которых, кстати, не утратят. На карте города вновь появятся торговые точки и ремесленные мастерские – только уже современные.

Пламенный ребус для столичных спасателей

Вот уж где утро выдалось жаркое, так это на улице Харьковской. Стены – в пепел, мебель – в хлам, внутри - душно, жильцов - ни души. Седьмой раз это здание во власти огня. Заброшенный дом стал стартплощадкой для деловой игры. Кто и с чем здесь заигрался, пришлось мудрить 9 районным подразделениям МЧС. Цель номер один – укротить пламя. И главная задача дознавателя – вынести точный вердикт ситуации. Поджог, проводка или беспечность – ответ искали по следам прожжённого быта. Под литрами воды и грудами углей очаги в секунды рассекретили.

Опасная зона застраховалась от ДТП

Заводской район определился с первым номером аварийного топ-списка. Теперь на улице Ташкентской водителей будут дисциплинировать новые знаки. В подарок лидеру дорожного рейтинга – противоскоростной дизайн. Светофор на этой едва заметной издалека зебре заменили художественные указатели. Теперь о том, что это – зона пешеходов, автомобилисты будут узнавать задолго до белой разметки. А самым высоким показателем на спидометре должна стать цифра «40». Чтобы уменьшить риск в час пик для пешеходов, одну из полос вынужденно заблокируют.

Мемориальный знак установят в Минске на территории молодёжного театра

Сейчас здание реконструируют. Его внешний облик сохранится, а площадь увеличится за счет пристройки. К слову, рядом с театром во время земляных работ были найдены человеческие останки времен Первой Мировой, они будут перезахоронены, а мемориал станет еще одним местом памяти в Минске.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы постараемся бережно относиться к нашей памяти, к тому месту, что здесь когда-то было. И мы хотим сделать эту зону мемориальной, включить в список мест, охраняемых государством.

В музее современного искусства открылась выставка «Польский пейзаж»

На ней не найти традиционных пейзажей, зато в изобилии представлены неоднозначные снимки, коллажи, фильмы, символы и надписи. И все это – лишь небольшая часть коллекции из польской галлереи «Арсенал».

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Этот день в истории города

32 года назад состоялась торжественная церемония закладки парка имени 60-летия Великого Октября.

В тот же день началось строительство минского метрополитена. Первый тоннель, протяженностью 692 метра прокладывался от парка Челюскинцев до улицы Волгоградской.

А ровно 11 лет назад в кинотеатре «Москва» впервые в городе начала работать система Dolby Stereo. Звуковой объём минчане оценивали на фильме «Армагеддон».