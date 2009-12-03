Чем жили Минск и минчане 3 декабря

Подарком для детей в Международный день людей с ограниченными возможностями стало магическое шоу.

Впервые в Минске изобрели специальную инвалидную коляску для любителей баскетбола, тенниса и регби

Сейчас опытный образец столичного ноу-хау проходит испытательный срок на предприятии, специально созданном инвалидами-колясочниками для выпуска таких «умных» моделей. Собраны они по последнему слову техники, и уже в ближайшее время будут запущены в серийное производство.

Стоимость столичной новинки в несколько раз меньше стоимости импортных аналогов. В месяц планируется выпускать до 10 экземпляров.

Летающие салфетки, исчезающие пластинки и чудо-вода

Подарком для детей с ограниченными возможностями в Международный день инвалидов стало магическое шоу. Волшебный праздник подарили воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района. Ловкий фокусник показал эксклюзивное представление с мини-трюками и превращениями, а сотрудники красного креста устроили щедрый аукцион сюрпризов.

Город уже при марафете, так что впору выбирать корпоративный наряд

Карнавальное платье столичных улиц и площадей нынче на последней примерке. Пышное убранство профессиональные дизайнеры-декораторы подгоняют под общий стиль и каждой деталью придают штрих индивидуальности.

Чтобы пройти новогодний дресс-код жилым высоткам и малоэтажкам, минчанам будет кстати позаботиться о наряде для балконов, лоджий и окон. Некоторые, к слову, уже проследили за модными тенденциями этого сезона, а кто-то пока только думает над своей изюминкой.

После капремонта на этой магистрали остается только сказать «Эх, дороги...»

Рабочие уехали, а претензии автомобилистов остались. Две части дорожного полотна оказались в неравном положении. Не то задумано было так, не то через пень-колоду.

Впрочем, весь пейзаж здесь — картина не маслом. На плиточной мозаике тротуара не досчитать как минимум половины деталей. Так что строителям, пожалуй, стоит обратить внимание, что ни пешеходам, ни водителям такие плоды труда далеко не по вкусу.

На один квадратный метр по одному клюву

Воды Свислочи стали пит-стопом для чаек. Утки от такого соседства явно не в восторге. Стаи белокрылых облюбовали всю жилплощадь обитателей местного водоёма. Птицы высокого полета и метят высоко, Старый город — чем не люкс-апартамент.

Кстати, чайки подсидели не только уток. На излюбленном месте молодожёнов они охотно конкурируют и со свадебными голубями.

Сильное столкновение с неподвижным препятствием

На улице Сухаревской маршрутка врезалась в заброшенный грузовик-тягач, уже давно не съезжавший с обочины. Микроавтобус перевернулся. Никто не пострадал, так как автомобиль ехал без пассажиров

По предварительной версии, водитель маршрутки из-за неисправности автомобиля не справился с управлением. По другой версии, он просто не соблюдал боковой интервал.

Этот день в истории столицы

В 1960 году на Минском заводе счётных машин имени Орджоникидзе был выпущен первый компьютер серии «Минск».

Ровно 36 лет назад в нашем городе прошли гастроли знаменитого Марселя Марсо.

А в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР Минск наградили орденом Ленина.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.