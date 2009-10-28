Чем жили Минск и минчане 28 октября

В Минске разработали программу обращения с твердыми коммунальными отходами до 2015 года. Их захоронение запретили, и теперь на перерабатывающие предприятия легла дополнительная нагрузка.

Громкая авария в тихом месте

На улице Плеханова водитель Фольксвагена, перестраиваясь со второй полосы в третью, подрезал ехавший в попутном направлении автомобиль Форд. От удара Гольф вынесло на полосe встречного движения, где в это время двигалась Ауди. Результат лихого манёвра - лобовое столкновение.

Подробнее - здесь

Вынужденная остановка на пешеходном переходе

Местом столкновения стала улица Радиальная. Легковушка сбила пешехода и протащила под колёсами два метра. Мужчина с тяжёлыми травмами и переломами доставлен в больницу.

Очевидцы:

«Я видела, как машина «Пежо» начала притормаживать, машину несколько занесло юзом. В это время переходили дорогу мужчина и женщина. Женщина успела пробежать. А мужчина оказался каким-то образом на капоте».

«По первой полосе двигался автобус. Он остановился, чтобы пропустить пешехода. По второй полосе двигался автомобиль «Пежо» 306 модели и не успел остановиться».

По всей видимости, женщина знака ограничения скорости не заметила. По нашим наблюдениям этот переход - место повышенной опасности. Просто перейти его не получится - разве что-перебежать.

Дорога через окопы домой

В эпоху средневековья чужеземцы не смогли бы захватить дом или даже двор по улице Корженевского. Только жителей рвы вокруг жилища отнюдь не радуют. Траншеи выкопаны с весны, и чтобы попасть домой, нужно перейти мост. Судя по конструкции, их установили надолго.

Рабочих в рабочее время обнаружено не было. В ЖЭСЕ сказали, что Новый Год жителям двора ещё придётся встречать в окопах. Реконструкция теплосетей требует времени. Остаётся только ждать.

Операция «Эвакуация»: эпицентром событий стала улица Ленинградская

Кардинальные меры стали необходимостью, так как машины припаркованы прямо на переходах. Поискать автомобиль придётся на штрафных стоянках. Остановка не по требованию, а по желанию может закончиться не просто стрессом, а штрафом до 105 тысяч рублей.

Но свято место пусто не бывает, и следующая машина припарковалась возле перехода прямо на глазах сотрудников ГАИ.

С каждым годом столичный житель оставляет на 7% больше мусора

В Минске разработали программу обращения с твердыми коммунальными отходами до 2015 года. Их захоронение запретили, и теперь на перерабатывающие предприятия легла дополнительная нагрузка.

Старые маршруты – новые остановки

Дополнительные пункты на пути движения появятся у двух автобусов завтра. №3 Д заберет пассажиров на остановке «Козыревская» по улице Солнечной, а автобус 576 Д теперь можно ожидать на остановке «Переулок Восточный» по улице Лукьяновича.

Этот день в истории столицы

87 лет 28 октября исполняется Белорусскому государственному педагогическому университету имени Максима Танка.

В 1945 году в этот день на пустыре возле Комсомольского озера был заложен парк Победы.

А ровно 17 лет назад Национальная сборная Беларуси по футболу провела первую игру. В товарищеском матче с командой Украины была зафиксирована ничья - 1:1.