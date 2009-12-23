Чем жили Минск и минчане 23 декабря

Мемориальная доска академику и доктору исторических наук Иллариону Игнатенко появилась на доме №42 по улице Карла Маркса.

МАЛЫШЕЙ К САДАМ ИЗ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ БУДУТ ПОДВОЗИТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Сейчас в столичных дошкольных учреждениях в целом достаточно мест, однако, жителям новостроек часто приходится возить детей в более обжитые районы. Поэтому власти города планируют наладить детские маршруты из Каменной горки или Брилевичей к садикам других районов, в которых есть вакантные места. Автотранспорт и персонал выделит город.

Приятную новость сообщил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. По его мнению, возможность создания таких условий – хороший признак времени.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Шесть, семь остановок до детского сада, мне когда-то казалось, когда я своих детей возил, что 8 остановок – это блестяще, я был счастливым отцом, потому, что для ребенка появилось место в детском саду. Сегодня у нас, вот в Брилевичах, например, люди грамотные, люди знающие, они принимают участие в обсуждении проектов развития района. Они знают, что рядом под окнами должен находиться детский сад.

НА «ГОРЯЧИЕ» ЗВОНКИ ЖИТЕЛЕЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ОТВЕТИЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИС ВАСИЛЬЕВ

Такое общение здесь уже стало доброй традицией. Минчане не упускают возможность услышать ответы на свои вопросы, как говорится, из «первых уст». За 120 минут более 20 звонков. Спектр обсуждаемых тем широчайший – от благоустройства дворов до строительства жилья.

ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОТОВИТСЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Это не последствия урагана, а вынужденная мера. Деревья уступят дорогу людям. Тополя убрали с дороги... правда будущей. Первый и самый простой этап операции «Полоса на Партизанском» завершен. Дорога станет шире, а значит и пробок – меньше. Столичным дорогам в скором времени позавидует любой москвич. Магистраль станет не только шире, но и светлее.

ГЛАВНАЯ ПОКУПКА ДНЯ – НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

С сегодняшнего дня пушистую красавицу можно приобрести в любом районе Минска. Праздники на носу, а посему даже утром продажи идут на ура. Нынче рослые, не в моде. Елочные базары будут работать в усиленном режиме до 31 декабря. Но минчане традиционно елки украшают до 24 декабря. Базары занимают по площади не меньше одной комнаты. Но места хватает всем.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В ОЖИДАНИИ ДЕДА МОРОЗА

И не одного... а со свитой. 25 декабря десятки дедов Морозов и Снегурочек поднимутся прямо сюда. И пока любители активного отдыха выписывают на коньках па, рабочие завершают строительство подмостков. Кстати, главной Снегурочкой страны, которая и возглавит шествие, станет «Мисс Минск-2009» Мария Кубракова. Свиту Деда Мороза украсят и другие участницы конкурса. Финальным аккордом станет зажжение главной елки страны.

В МИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ПРИЕМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛАЯ РУСЬ»

Она стала шестой по счету в столице и 41 в стране. Это единственное объединение, которое работает с белорусами в таком режиме. В районных штаб-квартирах «Белой Руси» готовы решать самые острые социальные вопросы. Главное – без бюрократических проволочек. До 1 марта в республике откроется более полутора сотен общественных приемных. Сегодня же новоиспеченным участникам общественного объединения вручили членские билеты.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА АКАДЕМИКУ И ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК ИЛЛАРИОНУ ИГНАТЕНКО

Он появилась на доме №42 по улице Карла Маркса. Через 5 дней знаменитому историку исполнилось бы 90 лет. Он – ветеран Великой Отечественной, автор около 200 научных работ, член-корреспондент Академии Наук Беларуси. В свое время был первым деканом факультета БГУ по обучению студентов из-за рубежа, директором Института истории. Сегодня возле дома, где более 40 лет живет семья Иллариона Михайловича, коллеги, друзья, ученики и родные учёного провели митинг, а после почтили память профессора возложением цветов.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

147 лет назад было основано Общество минских врачей. 91 год исполняется Белорусскому телеграфному агентству. 39 лет назад Минскую область наградили вторым орденом Ленина.

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