Чем жили Минск и минчане 19 ноября

Международный День отказа от курения столица поддержала вкусными идеями.

1 ДЕКАБРЯ В «МАСЮКОВЩИНЕ-3» ОТКРОЕТСЯ ПЕРВАЯ В МИКРОРАЙОНЕ ШКОЛА

К новоселью готовятся более тысячи учеников. Школа отличается масштабностью архитектурных форм – 3 блока и 4 этажа. Два спортивных зала и стадион обещают, что у здешних воспитанников сильными будут не только знания. Для младших школьников – отдельные апартаменты. Новая альма-матер обошлась городу в 25 миллиардов рублей. Сейчас в школе №49 (а именно такой номер ей присвоили) завершается косметический ремонт.

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СОЗЫВОВ ПРОВЕЛИ СИМВОЛИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ ДЕЛ

Начатое молодыми депутатами в прошлом году решение проблем парковок во дворах и школьного питания, продолжать уже новоиспечённым младшим представителям Мингорсовета. Депутатам первого созыва за период своей деятельности удалось добиться решения о строительстве в каждом районе города площадок для экстремальных видов спорта. От новых депутатов ожидают не менее экстремальных инициатив.

ЗАЯДЛЫМ КУРИЛЬЩИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАЕСТЬ ВРЕДНУЮ ПРИВЫЧКУ

Международный бойкот никотину столица поддержала вкусными идеями. Смотрите ВИДЕО.

В СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ СКВЕР СКОРО ПРЕВРАТИТСЯ В ПАРК ОТДЫХА КЛАССА ЛЮКС

Сейчас в этой зоне развлечений мамам главное – не проморгать момент. Мгновение – и ребёнок рискует сесть в лужу. Совпадение или точное попадание в цель проектировщиков, но строительные трубы окуппировали именно эти квадратные метры. Но скоро мечты минчан осуществят, Севастопольский сквер попадёт в большую переделку. Территорию разграничат на три зоны, застроят и проложат дорожки.

НОВЫЙ ГОД ПОСТУЧАЛСЯ ВО ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Улицы столицы продолжают вырисовывать праздничный силуэт. Каркас железной зелёной модницы уже готов. В ожидании классического наряда у юных дизайнеров мудрят над главной задачей – как же украсить новогоднюю красавицу? Идеи маленьких дизайнеров как классические, так и самые неожиданные.

НА СТОЛИЧНЫЙ ПОДИУМ ВЫШЛИ ВНЕШТАТНЫЕ МОДЕЛИ

Но в коллекции не нового сезона, а многовековой давности. В музее истории белорусской культуры состоялся показ национальных костюмов, в том числе фольклорных сценических и классических шляхецких дорогих убранств. В качестве кутюрье – современные рукодельницы, которые вручную перешивали наряды по старым образцам. Около двух десятков представленных экземпляров существуют в единственном экземпляре. По стоимости нарядов дефиле не уступает престижным европейским домам мод.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

145 лет назад в Минске начал работу первый окружной суд. 65 лет назад в 19.00 в небе над Минском впервые салютовали. Залпы были приурочены ко Дню артиллерии. 27 лет назад Минские динамовцы впервые стали чемпионами СССР.

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