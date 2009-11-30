Чем жил Минск 30 ноября

До долгожданного открытия моста на Кальварийской осталось 10 дней.

Передвигаться по Минску на гондолах

Вблизи Национальной библиотеки началось строительство мега-комплекса «Маяк Минска» — читать дальше.

До долгожданного открытия моста на Кальварийской осталось 10 дней.

Каждый метр под контролем, и каждая минута на счету. Мост после ремонта станет шире и длинней. А благодаря специальным прослойкам из современных материалов ему никакие нагрузки в часы «пик» не страшны.

Авария разбудила проспект Победителей

Близкими к реальности слова «Кондуктор, нажми на тормоза!» стали в момент, когда как раз дела не ждали. Утренняя спешка, автобус «битком» и вдруг — стоп, остановка без требования — читать дальше.

Подарок клиентам к собственному профессиональному празднику сделали в Управлении юстиции

В рамках акции «Сила права» 3 декабря можно будет бесплатно получить консультации по имущественным вопросам, а также регистрации брака и рождения. 4 декабря адвокаты ответят на вопросы о льготах. А 5 декабря минчанам разъяснят все вопросы по работе судов, нотариальных контор, загсов и юридических консультаций.

Кроме того, уже завтра начнет работу экспериментальная справочная телефонная линия в Главном управлении юстиции. Позвонив на нее, минчане смогут узнать, куда и с какими документами нужно обращаться в каждом отдельном случае.

Цифровое телевидение придет в Минск 15 декабря

Специальная станция смонтирована и готова к работе в тестовом режиме. Благодаря «цифре» число каналов вырастет до восьмидесяти, кроме того, у зрителей появится масса приятных бонусов, как то интерактивное телевидение.

До Нового года жителей столицы с каналами познакомят бесплатно, 1 января сигнал закодируют. Подключиться снова можно будет заключив договор с МТИС.

Цветы из пластиковых бутылок, черепаха из картошки, ёлки из макарон

Во Дворце детей и молодежи открылась выставка творчества особенных детей — читать дальше.

Этот день в истории столицы

Ровно 30 лет назад в Минске проходил 47-й чемпионат СССР по шахматам среди мужчин.

В 1968 году двери перед покупателями распахнул первый в республике специализированный магазин «Юный техник».

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.