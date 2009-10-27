Чем жил Минск 27 октября

Дебютный лёд заманил и юных звёзд-одиночников, и новичков, и даже парников, для которых здесь всё впервые: первое свидание и первый раз на коньках.

Глава администрации Фрунзенского района сегодня все важные дела района решал по телефону с жителями

Желающих задать вопросы местной власти хоть и не с глазу на глаз, а в приватной беседе было немало.

Кстати, прямая линия с главой района оказалась виртуальной книгой не только жалоб, но и предложений. Как выяснилось, жители Фрунзенского не столько пекутся о собственном благополучии, сколько о перспективах развития всего района. К слову, в этом году лично с Борисом Васильевым пообщались более двух тысяч человек, из них с претензиями обратились всего около восьмидесяти.

На лезвии развлечений: столица открыла ледовый сезон

Осень по календарю, а на проспекте Победителей – первые заморозки. Температура — в минусе, настроение — в плюсе.

Дебютный лёд заманил и юных звёзд-одиночников, и новичков, и даже парников, для которых здесь всё впервые: первое свидание и первый раз на коньках.

В таком шоу любителей все па — головокружительные во всех смыслах.

Разметка на Корженевского — ошибка дорожных художников или заблуждение автомобилистов?

Траектория ошибок – так прозвали эту белую горизонталь столичные автомобилисты. Здесь хочешь не хочешь, а нарушать придётся.

Двойной пунктир неравномерно разделил дорогу, и теперь, как результат, — обделённая полоса с односторонним движением. С другой стороны места побольше, но тоже минус – движение заблокировала парковка. Проскочить не через сплошную не получится.

Фрунзенский район готовит новогодний подарок для молодого поколения

Это сейчас здесь озеро строительной смеси. Всего два месяца – и эти пока маловнятные квадратные метры превратятся в настоящий курорт для самых маленьких. Именно так детский сад-новостройку уже привыкли называть минчане.

Бассейн, современный спортивный и музыкальный залы, развлекательный уголок динозавров — это только лишь часть проектных сюрпризов.

Остеопороз на ранних стадиях начали диагностировать в Минском консультационно-диагностическом центре

У коварной болезни нет симптомов, но кости ломаются при малейшей нагрузке. Своевременная и современная диагностика придётся для многих равнозначно спасению. Результаты известны сразу после проведения безболезненной процедуры, а доза облучения настолько низкая, что позволяет исследовать даже беременных.

Кроме остеопороза, чудо-аппаратура выявляет и другие болезни.

Этот день в истории столицы

В далеком 1881 году открылось минское отделение Государственного банка.

74 года назад на Минской обувной фабрике создана первая в БССР стахановская бригада.

Ровно полвека назад утвержден план первой очереди застройки нового жилого района – Масюковщины.

Это уже история, чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе. Фото всех участников опроса можно посмотреть в нашей галерее.