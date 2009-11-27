Чем жил Минск 27 ноября

Пассажирам минских трамваев не пришлось тратиться на свежую прессу, зашел в салон – попал в читальню.

Отношения между городами-побратимами с экономическим эффектом

Меморандум о сотрудничестве между Минском и иракским городом Арбbль подписали сегодня в белорусской столице. Перспективные направления определили по итогам визита в Минск делегации администрации и деловых кругов Арбbля. Обе сторонs заинтересованы в инвестиционных проектах и рассматривают возможность создания совместных предприятий. Так же зарубежные гости планируют перенять опыт формирования транспортной инфраструктуры Минска.

Представители иракского города прибыли в Минск 24 ноября. В ходе визита делегация посетила крупные промышленные предприятия Минска и оценила красоту белорусской столицы.

У студентов минских вузов началась досрочная сессия

Правда, брать свой красный диплом пришлось не знаниями точных наук, а применяя на практике свой житейский опыт. Экзамен по благоустройству мученики науки сдавали в лечебной новостройке. Марафет наводили в кабинетах, холлах, на лестничной клетке.

Вместо карандашей и конспектов, в руках – тряпки, веники и швабры. На повестке дня – вынос строймусора, натирание полов и мытье окон. В унисон со строителями студенты шлифуют последние детали. Стоять в очереди на открытие 5-й поликлинике осталось недолго.

Столица продолжает совершенствовать маскарадный костюм

На этот раз к праздничному образу столичные кутюрье подобрали изысканный аромат. У Белгосфилармонии запахло елью.

Лесная красавица – единственная неповторимость в хороводе главных новогодних аксессуаров. Наряд пока — максимум минимализма. Пушистые лапки украшают только шишки. Но совсем скоро в ансамбле с ними запляшут разноцветные огни праздничной иллюминации, гирлянды и шары.

Пассажирам минских трамваев не пришлось тратиться на свежую прессу

Зашел в салон – попал в читальню. В библиотеке на колесах одни бонусы и никаких затрат.

Словить удачу за хвост здесь можно было дважды — проезд был бесплатным. Вагончик комфорт-класса в читальный рейс отправлял почитателей маршрута №1. А соскучиться в дороге не давал громкий экскурсовод.

Хорошие новости для жителей Веснянки

В понедельник после ремонта открывается для движения участок улицы Тимирязева от Радужной до Нарочанской. В связи с этим все автобусы возвращаются на старые маршруты. Они проследуют по улице Тимирязева в обоих направлениях по привычным схемам.

Приятные аномалии

В продолжение теплых будней необычно теплый уик-кенд. Какие сюрпризы нам преподнесёт погода, узнаем у главного специалиста по прогнозам Дмитрия Рябова.

Этот день в истории столицы

Ровно 150 лет по новой телеграфной линии из Минска в Бобруйск отправили первую телеграмму.

В 1948 году было принято решение установить памятник на площади Победы. А 8 лет назад на улице Максима Танка открыта мемориальная доска в память о народном артисте СССР и Беларуси Николае Ерёменко-старшем.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.