Чем жил Минск 25 ноября

Ёлка на проспекте Победителей — самостоятельная. Играть огнями будет, когда пожелает [фото]

Братская дружба и фото на память

В белорусскую столицу с официальным визитом прибыла делегация из Ирака. В ее составе — представители бизнеса и мэрии Арбиля – города-побратима Минска.

Свое знакомство с городом зарубежные гости начали с обзорной экскурсии. Они посетили исторический центр и знаковые места столицы. Больше всего их впечатлило здание Национальной библиотеки и панорама с высоты птичьего полета. На крыше алмаза знаний арбильцы устроили настоящую фотосессию.

Асад Ахмед Асад, директор по внешним связям и планированию администрации города Арбиль (Ирак):

Мы надеемся, что этот визит и соответствующий визит белорусской делегации принесут плоды, которые укрепят отношения между Беларусью и Ираком. Приём, который нам организовали, начиная с аэропорта и до этого времени, тронул всех членов делегации и мы хотим взять пример с вас, чтобы такими же темпами построить город Арбиль, чтобы он был таким же красивым и чистым.

Сегодня же иракские бизнесмены побывали на МТЗ и заявили, что намерены наладить производство белорусских тракторов на своей земле. Иракские власти готовы предоставить промышленные площади, а бизнесмены — инвестировать во взаимовыгодный проект.

Дильшад Абдулла Ибрагим, директор по международным связям компании «Бакур» (Ирак):

Белорусский трактор в Ираке знают, знают, что что надёжная марка и работает хорошо. Цена доступна как крестьянину, так и государству.

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Принарядилась к празднику

Проспект Победителей в ожидании Нового Года. На этот раз гирлянды и мишуру вешают на ель живую. Чтобы распределить огоньки, нужна не только сноровка, но и спецтехника. Осторожность тут тоже не помешает — напряжение в каждой лампочке 220 вольт.

Ёлка на проспекте самостоятельная. Играть огнями будет, когда пожелает.

Информация для автомобилистов

В связи с визитом в Минск глав стран-участниц ЕврАзЭС ограничивается движение на некоторых городских улицах.

Так, 26 ноября на 15 минут перекроют проспекты Независимости, Победителей и участок МКАД от проспекта Независимости до проспекта Победителей. Изменения возможны с 21.30 до 22.30. А 27 ноября движение на тех же участках будет ограничиваться с 11 до 17 часов.

За работу!

Как увеличить количество рабочих мест на предприятиях столицы, обсуждали на пленуме городского профактива. Главная задача руководителей профсоюзов – смоделировать ситуацию завтрашнего дня на рынке труда, спрогнозировать востребованность каждой вакансии и определить бесперспективные сферы деятельности.

Проектируя, профсоюзы будут опираться на мировой опыт, сделают ставку на переобучение кадров и повышение конкурентоспособности товаров и услуг.

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Этот день в истории столицы

В 1941 году был создан Штаб партизанских соединений, объединивший все партизанские отряды Минской, Полесской, Пинской областей.

38 лет назад в канун 100-летия магистрали в городе создан Музей истории Белорусской железной дороги.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе. Фото всех участников опроса можно увидеть здесь.