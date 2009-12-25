Чем жил Минск 24 декабря

Пользователи всемирной паутины смогли лично пообщаться с Николаем Ладутько.

Современные технологии сближают минчан с городской властью

Пользователи всемирной паутины смогли лично пообщаться с Николаем Ладутько. Кстати, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома стал одним из лидеров по количеству вопросов, присланных ему на сайт Белорусского телеграфного агентства — их более сотни.

Пользователей интернета волновало все — от автобусных маршрутов до генерального плана развития Минска. В лидерах и наболевший вопрос о дорогах. По словам Николая Александровича, за 4 года в столице будет построено 8 двухуровневых развязок. В планах и 2-я кольцевая дорога. Она проляжет на расстоянии 15-17 км от существующей и свяжет самые загруженные трассы: Брест-Москва и Рига-Киев.

В Минске зажглась вся праздничная иллюминация

В этом году специалисты дополнили световое оформление города новыми конструкциями. У семи ёлок, расположенных в центре, полностью изменился дизайн. Они не просто стоят, а идут в ногу со временем. Фонари на зелёных красавицах запрограммированы на 80 различных рисунков.

К установке иллюминации у специалистов был энергосберегающий подход. Все 75 тысяч ламп на гирляндах и фигурах — светодиодные. Праздничная иллюминация полностью избавилась от ламп накаливания, что в 10 раз снизило потребление электроэнергии. Сэкономленного света хватило бы, чтобы обеспечить целый микрорайон. Так что сверкать вечерний Минск будет все праздничные дни.

Вокруг ёлки в ластах

Столичные дайверы устроили зимний праздник при температуре незамерзания — в бассейне Дворца водного спорта. Они устранились в своё подводное царство водить, точнее, плавать хороводы вокруг новогодней красавицы. Не обошлось без шампанского, правда, безалкогольного. О правилах поведения под водой дайверы не забыли даже на праздник.

Подводная ёлка ничем не уступала своим земным аналогам — фонарики, украшения и даже Водяной дед Мороз! Праздник получился не шумным, но точно запомнится надолго.

С 25 декабря столичные ярмарки будут с нетерпением ждать своих покупателей

По старой доброй традиции Центральная ярмарка разместится возле Дворца спорта. Но купить подарки или запастись продуктами к опять же традиционному салату «Оливье» хозяйки смогут в каждом районе столицы. Кулинары обещают удивить разнообразием продукции собственного производства. Пока на сцене стучат молотками, но завтра уже сюда выйдут художественные коллективы. Настроение в праздничные дни обещают поднять и низкие ярмарочные цены.

В здоровом теле здоровый дух!

3 километра лыжероллерной трассы уже ждут самых активных минчан. А с 26 декабря лыжный путь станет длиннее ещё на 5 километров.

Эту трассу, хоть и незаконченную, лыжники уже давно облюбовали. В выходные дистанция увеличится, а значит и места для пробегов станет больше. Пришло время встать на лыжи!

А для тех кто предпочитает лыжам коньки — в полном распоряжении 23 катка. Кстати, в выходные есть шанс прокатиться под руку с настоящими профессионалами.

Обитатели зоопарка спешат поздравить с Новым Годом!

Завтра здесь будут кипеть лесные страсти! Порадует детвору не только верблюд Кеша, но и сказочные персонажи. Страсти развернутся возле главной ёлки Заводского района. Детям здесь чему подивиться. Они могут увидеть и главный символ Нового Года — амурскую тигрицу по кличке Алиса.

Руководство Первомайского района Минска подвело итоги работы за 2009 год

Основной заслугой здесь считают снижение складских запасов, улучшение динамики розничного товарооборота. Кроме того, за минувший год на предприятиях Первомайского района появилось более 4 тысяч новых рабочих мест и сократилось количество жалоб.

Этот день в истории столицы

75 лет назад на первом Всебелорусском совещании архитекторов был основан Союз архитекторов Беларуси.

В 1963 году в столице начала работу Республиканская художественная выставка.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.