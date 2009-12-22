Чем жил Минск 22 декабря

Лучших педагогов столицы поздравляли в Минской ратуше.

Лучших педагогов столицы поздравляли в Минской ратуше

Они получили гранты и денежные премии. Это авторы 100 проектов, которые победили в городском конкурсе. Каждое учебное заведение Минска представляло своё видение улучшения системы образования. Среди победителей — руководители школ, гимназий, детских садов, социальные педагоги.

По словам самих номинантов в этом году борьба за победу была как никогда тяжёлая. На конкурс принимали только оригинальные работы, которые до этого времени не были представлены ни на одном конкурсе. Ожидается, что проекты-победители будут реализованы в ближайшее же время .

Освобождайте место для главного новогоднего предмета интерьера

С завтрашнего дня и до Нового года ёлочные базары будут работать в каждом районе столицы. Стоимость живого деревца – от 6 до 33 тысяч рублей, в зависимости от высоты. Елка в кадке обойдется примерно в 60 000 рублей.

Работать елочные базары будут до 31 декабря включительно с 11 до 20 часов. Всего в столицу поставят почти 40 тысяч новогодних деревьев.

Зимняя сказка в подарок от врачей

Ноу-хау в новогодний урбодизайн внесли студенты медуниверситета. Вместо привычных снежинок на окнах целый мир. Не скальпелями, а ножницами будущие медики вырезали из бумаги деревню, заборы и целое стадо северных оленей.

Белые вытинанки вызывают у прохожих восторг. Креативная идея принадлежит заведующей общежития. По её шаблонам окошки преобразились в яркие новогодние открытки.

Опасная зона — прежде чем спуститься с этих ступенек, стоит подумать дважды

Везёт не всем, каждая ступенька здесь как испытание. Спешить не рекомендуется. Есть риск опоздать! Умный в гору не пойдёт, он скорее горе-лестницу обойдёт. Очистить ступеньки от снега — дело несложное. Но как оказалось — никому не нужное.

В Первомайском районе есть свой маленький Париж

Из окон этого двора Эйфелева башня видна. Знаменитый символ Франции разместился недалеко от детской площадки. И пусть высота башни не триста, а три метра, внимания от этого к местной достопримечательности не меньше. В летнюю пору на смотровой площадке полно детей. А вот зимой на мини-башню можно только любоваться.

«Каменная горка» сегодня принимала новосёлов

Дом по улице Нёманской, 42 получился поистине творческим. Его соседями стали культурные люди, которые будут ходить друг другу явно не только за солью, так как большинство из них окажутся ещё и коллегами. 268 ключей от новых квартир сегодня вручили сотрудникам театров, учебных заведений, государственных музыкальных коллективов, Национальной библиотеки.

Заселение прошло по всем канонам культурной программы – официальная часть, торжественная речь, раздача ключей и поздравления. Впрочем, многие не ограничились празднованием новоселья и сразу приступили к обустройству квартир.

Этот день в истории столицы

В 1918 году был образован Белорусский советский театр, просуществовавший чуть больше года.

64 года сегодня отмечает Белорусская академия искусств.

А дому-музею Первого съезда РСДРП сегодня ровно 62 года.

И наконец, ровно 39 лет назад Минский автозавод отправил первую партию самосвалов на Кубу.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.