Чем жил Минск 20 октября

Дом №42 по проспекту Независимости уже много лет знаменит настоящими городскими джунглями.

Ограбление не удалось

Ночью злоумышленник попытался украсть из столичного магазина техники около 70 видеокамер и цифровых фотоаппаратов.

Менее чем через минуту после срабатывания сигнализации на место происшествия прибыли оперативники. Предупредительный выстрел в воздух стал сигналом об окончательном провале операции «Грабеж».

Въезд на территорию строго разрешен

Закон автомобилистов «кто последний, тот и на газоне» здесь не актуален. Улица Центральная умножает квадратные метры автомобильного жилфонда. После ремонта дворовых проездов парковочная зона здесь увеличилась на 12 машиномест. На очереди еще десять.

Кардинально автоситуация изменится и на Нестерова. К слову, там дворы — пока сплошная нелегальная парковка: машины стоят и на газонах, и на тротуарах. Но к середине следующего года к услугам владельцев появятся 90 вакантных мест для личных авто.

Эстетика в обмен на комфорт

Зеленую шубу кирпичный старожил меняет на пенопласт. Дом №42 по проспекту Независимости – памятник не только архитектуры. Пятиэтажка уже много лет знаменита настоящими городскими джунглями – дворовая сторона дома до самой крыши опутана лианой. Но после того, как дом попал в рабочий график капитальных ремонтников, получилась дилемма: вроде бы и лозу рубить жалко, но и термошубу пора менять.

Жильцы готовы даже от утепления отказаться, но найти компромисс со строителями пока не удалось.

Тест-драйв для каблуков.

Тротуар на улице Богдановича на участке от Веры Хоружей до проспекта Машерова — скорее полоса для экстремальной ходьбы, нежели для романтичных прогулок. Фигурная плитка рассыпалась, а местами и вовсе выбита. В общем, износ пешеходной дорожки требует безапелляционного вердикта – ремонтировать.

Судя по асфальтным пятнам, проблема дорожникам известна и они даже пытаются найти решение. Но латки кое-где от общего дискомфорта не спасают.

В городской ратуше чествовали студенческие отряды

Награда нашла не только своего бойца, но даже комиссара и капитана. В этом году наряду со строительными и педагогическими свою лепту в дела на благо Родины внесли волонтёрские и экологические отряды. Строительство студенческой деревни, помощь фермерам, воспитание детей - всё это их рук дело.

Новости из прошлого Минска

В 1935 году в этот день столичный завод «Ударник» отправил свою продукцию — 480 весов — в крупные торговые центры Советского Союза.

Ровно полвека назад с конвейера Минского тракторного завода сошел первый трактор повышенной проходимости.

Шесть лет назад в этот день после реконструкции открылся Дворец водного спорта «Олимпийский».

Какими событиями запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе. Фото всех участников можно найти здесь.