Чем жил Минск 2 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

МИНСК-АРЕНА ПРЕВРАТИТСЯ В ПОДИУМ

Впервые стены спортивного сооружения примут конкурс «Мисс Минск-2009». Эскизы дизайнеров уже готовы, на днях начнется монтаж сцены. Площадка для красавиц будет иметь Т-образную форму. Ее поднимут на высоту полутора метров. Арену загримируют в цвета логотипа «СТВ» и украсят светодиодными экранами и плазменными панелями. В центре событий окажутся те, кому повезёт очутиться на танцполе. Он расчитан на полторы сотни человек .

«Велотрек Минск-арены - это уникальное новое здание. Телеканал уже трижды проводил трансляции из этого здания - и велоспорт, и теннис. Сейчас мы впервые делаем там масштабное развлекательное мероприятие. И поэтому и декорации мы постарались сделать такими яркими и необычными», - заявил Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение».

СТОЛИЧНЫЕ ВИТРИНЫ ВЖИВАЮТСЯ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБРАЗ

В настоящую фотогалерею превратились окна центральных минских магазинов. Стилизованной палитрой запестрел еще один атрибут символичных декораций дня города. Отфотошопленные в традиционной бело-голубой гамме красуются фотоиллюстрации. На льняных и бумажных фотографиях – визитных карточки столицы – городская ратуша, гостиница «Беларусь», ночной проспект, Национальная библиотека.

НЕУДАЧНЫЙ МАНЕВР

Про аварию на кольцевой читайте здесь, а также смотрите фото и видео происшествия.

ДОРОЖНЫЕ РЕФОРМЫ НА ПАРТИЗАНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Ремонтники обновили покрытие проспекта. Уровень обновленного полотна ниже, а качество - выше. Дорожное полотно опустили почти на метр. Все это для того, чтобы проезд комфорт-класса обеспечить не только легковушкам, но и грузовикам. Отремонтированный участок проезжей части от Жилуновича до площади Ванеева откроют уже через неделю.

«Качество будут таким, которое необходимо, мы, собственно говоря, этим и занимаемся. Проверяем», - успокоил Владимир Зубович, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома.

ГАРАЖИ И СТОЯНКИ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Вместе с тем их станет гораздо больше во всех уголках столицы. К 2011 году в Минске планируется построить 90 тысяч парковочных мест. Как подсчитали экономисты, стоимость одного машино-места в новом гараже будет составлять 12-13 милионов рублей в ценах 2006 года.

«Разработано два типовых проекта гаражей, стоянок, на 250 и 500 мест. Два новых типовых проекта, безусловно, снизят ценовую планку одного машино-места», - рассказала Валентина Назарук, начальник главного управления проектных работ, градостроительства и архитектуры министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

ПОТЕРЯЛАСЬ ВО ВРЕМЕНИ

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

88 лет назад городскими властями принято решение открыть в бывшем доме Гутмана на Преображенской (ныне Интернациональной) улице второй в Минске дом отдыха. В 1935 году на Советской открылся второй в городе «Гастроном». Ровно 71 год назад в Минске ввели в эксплуатацию новую водонапорную станцию, благодаря которой подача воды в городе возросла до 700 кубометров в час. А в 1980-м в этот день первых посетителей принял универсам «Рига».

Это уже история, а чем запомнился второй день осени сегодняшним минчанам, - в нашем традиционном опросе.