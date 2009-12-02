Чем жил Минск 2 декабря

Первыми вестницами зимы стали цветущие маргаритки.

Лёд «Минск-арены» сегодня опробовали белорусские спортсмены

Места для скольжения здесь хватило всем. Десять тысяч метров покрытия моментально заняли хоккеисты. Именитые конькобежцы накручивали первые километры, а начинающие фигуристы пытались исполнить сложные элементы.

Первая тренировка прошла на ура. Канадские специалисты постарались на славу. Под их чутким руководством залили и покрасили в белый цвет ледовую площадку. Здесь установлено первое в мире сооружение, которое поддерживает два различных микроклимата: один для зрителей, а второй для зоны льда. Так что болельщики не замерзнут, а лед не растает.

Последний штрих к новогоднему образу от кутюр

В Минске начался монтаж главной новогодней красавицы страны. По традиции праздничную встретила Октябрьская площадь.

Металлический каркас декоративной ели будет самым высоким среди зеленых мисс. Чтобы нарядить верхушку новогоднего атрибута праздничной гирляндой, гримёрам придётся подняться на высоту 35 метров. Особый шик классическому силуэту придаст внутренняя подсветка цвета изумруда. Индивидуальный стиль будут создавать небьющиеся шары и современная светодиодная иллюминация от столичных дизайнеров.

А вот у парадного входа в мэрию стилисты уже навели новогодний марафет. Елочка получилась с иголочки.

Одинокий сервис в чистом поле – находка для тех, кто с чувством юмора

Биотуалет хоть и не ценный экспонат, но для личной фотоколлекции вполне сгодится. Очередей здесь нет, правда, если будете проходить мимо – придется пройти мимо. Дверь на замке, туалет – на цепях. К этому месту общественного пользования народной тропы, пожалуй, никогда и не было. Единственные следы оставила наша съемочная группа. Так что — не то анекдот, не то с местом перепутали.

А в августе зацвел жасмин, а в сентябре шиповник...

А первыми вестницами зимы стали цветущие маргаритки. Распустились, конечно, не летними буйными красками, но на вновь позеленевшей траве смотрятся экзотически.

Виноват в цветении городских первоцветов аномально теплый сезон в холодный период по календарю. Кстати, зимний фокус показали и крокусы. Поторопившиеся цветы тоже отреагировали на градус «+».

Количество ВИЧ-инфицированных в городе не увеличивается

Бесплатные киносеансы, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря посетили 7,5 тысяч зрителей. А сегодня в Мингорисполкоме рассказали о ситуации с заболеваемостью в Минске. Количество ВИЧ-инфицированных в городе не увеличивается. Медики всех районов прямые обязанности зачастую совмещают с профилактикой и работают вместе с учреждениями образования и предприятиями. Сегодня в Минске можно бесплатно и анонимно пройти обследование. Основным фактором заражения остаётся беспорядочный образ жизни и наркотики.

В гостях у Фемиды

Сегодня минчане задавали вопросы лучшим юристам столицы. Адвокаты и нотариусы за 4 часа оказали бесплатную юридическую помощь сотне человек. Минчанам помогали разобраться в правовых аспектах, подсказывали, на что конкретно можно рассчитывать в той или иной ситуации.

Этот день в истории столицы

В 1927 году в Минск из Австрии прибыли шесть новеньких автобусов.

А ровно 10 лет назад тяжелый грузовик МАЗ впервые был признан самой популярной маркой среди грузовых автомобилей в Беларуси.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.