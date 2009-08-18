Чем жил Минск 18 августа

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

СТАРОЕ ДЕРЕВО РУХНУЛО НА АВТОМОБИЛЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОЙ ГРОЗЫ В МИНСКЕ

Разбушевавшаяся стихия внесла свои коррективы в работу десятков светофоров. Временно неработающие регулировщики заставили многих минских водителей вспомнить правила проезда нерегулируемых перекрестков. Ночью молния попала в линию связи центрального управления светофоров и оставила без контроля более 25-ти перекрестков. Работы аварийным службам хватило на весь день.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТЕМНЫЙ ЛАБИРИНТ

Вход в метро – как свет в конце тоннеля, а как решение проблемы зажигалки и мобильные телефоны. Оказалось, Минскэнерго планово отключил электричество на полдня – для проведения профилактических работ. Остались без света и 3 дома на углу Киселева-Независимости – правда, жильцов заранее предупредили.

МАСШТАБНЫЙ ФРОНТ РАБОТ РАЗВЕРНУЛСЯ НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ

В план генеральной уборки попал фонтан с аистами. Два года назад он стал подарком к дню города – и в сентябре вместе с Минском отметит день рожденья. Тем временем, вдоль площади Независимости, на опорах установили пилоны – так дизайнеры называют праздничные открытки на столбах.

УЧАЩИЕСЯ 63 СТРОИТЕЛЬНОГО ПТУ ПРЕВРАТИЛИ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДВОРИК В ЗАГОРОДНОЕ ПОДВОРЬЕ

Для этого территорию училища разделили на несколько участков, которые закрепили за будущими каменщиками, сантехниками, столярами и предоставили молодым мастерам полный карт-бланш. В урочное и внеурочное время студенты постигали азы выбранной специальности. Получившийся шедевр ландшафтного дизайна авторы посвятили году родной земли.

В МИНСКЕ НАЧАЛИСЬ СЪЁМКИ ДЕТСКОГО ФИЛЬМА «РЫЖИК»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

75 лет назад в Минске прошел парад физкультурников. В нем участвовали более 20 тысяч спортсменов! В 1964 в государственном цирке начались выступления мастеров циркового искусства социалистических республик под названием «Арена дружбы». А ровно 8 лет назад в Минске открылся музей пожарного и аварийно-спасательного дела в обновлённом здании самого старого в городе депо Беларуси по ул. Городской вал.