Чем жил Минск 16 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Несмотря на теплую погоду, осень меняет цвета столицы и добавляет работы коммунальным службам.

Центральный район

И от осени не спрятаться, не скрыться - первый урожай листвы собирают в столице.

У коммунальных служб своя уборочная – каштаны разоблачились первыми и добавили желтых красок в зеленую гамму города. И хоть настоящий листопад начинается после первых заморозков, некалендарный старт осени уже дан.

Заводской район

Время вспять или жизнь по лондонским часам - вескую причину для опоздания могли сегодня привести жители Партизанского проспекта. Отставание на 120 минут если и не запутало в часовых поясах, то наверняка ввело в замешательство не одного прохожего.

Фрунзенский район

Настоящие пробки из катков, асфальтоукладчиков и грузовиков не повлияли на интенсивность движения на Притыцкого.

Тяжелая дорожная артиллерия оккупировала участок от кольцевой до Лобанка. 400 тонн дымящегося асфальта в день – непростая задача даже для целой колонны техники.

Новые остановки на Юго-Западе

Очередные остановки по требованиям пассажиров появятся на проспекте Любимова. Уже с 17 сентября в троллейбусах объявляют остановки «Улица Каролинская», «Поворот на Брилевичи» и «Дом Правосудия».

Разные стили и сюжеты – одно вдохновение

В преддверии Международного дня мира в Минске прошла премьера киноальманаха «11 сентября».

В фильме – только реальные события трагедии в Нью-Йорке 8-летней давности. Каждая из 11 новелл длится 11 минут, 9 секунд и один кадр. Первыми зрителями документального кино стали минские школьники.

Урок от гуру

В одной из столичных гимназий сегодня прошел открытый урок. Послушать преподавателя из Китая пришла и супруга чрезвычайного и полномочного посла КНР в Беларуси госпожа Цзин Мин.

Гимназисты не только знают историю, искусство и поэзию этой экзотической страны, но и свободно разговаривают на китайском.

Он-лайн во всей красе

Сайт телеканала СТВ стал виртуальным местом встречи вице-Мисс Минск-2009 Дарьи Солодухо с поклонниками.

Сетевая конференция с титулованной красавицей длилась около полутора часов. Посетители сайта выяснили, каково это – танцевать на одной сцене с Анастасией Волочковой, как изменила корона жизнь красавицы и считает ли она справедливым исход конкурса.

В историю города 16 сентября вошло в связи с самыми ранними осенними заморозками. Ровно 57 лет назад температура воздуха в Минске опустилась до минус трех градусов.

Сейчас заморозки, к счастью, не предвидятся, ну а чем запомнился этот день современным минчанам - в нашем традиционном опросе.

Напоминаем, что все участники нашего ежедневного опроса могут найти себя и скачать видео и фото на нашем сайте.