Чем жил Минск 16 декабря

Птицы, как истинные патриоты, остались зимовать на столичных водоёмах с полным осознанием того, на что они идут.

Гонки без правил

Скрываясь от ГАИ на проспекте Победителей, водитель BMW разогнался до 120 километров в час! Когда реактивную машину все-таки удалось остановить в районе Веснянки, выяснилось, что водитель пьян, автомобиль чужой, да и права поддельные. Случай из разряда невеселых курьезов.

Теперь, кроме штрафа за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде, горе-гонщику грозит уголовная ответственность.

Столичные чекисты отметили 92-ю годовщину со дня образования управления КГБ по Минску и Минской области

Сегодня же подвели итоги уходящего года. В 2009 году сотрудниками локализовано 4 международных канала ввоза наркотиков, предотвращен экономический ущерб государству на сумму более 2 триллионов рублей и возвращено в доход свыше 5 миллиардов рублей.

Кстати, официальный праздник получился с новогодним оттенком. Поздравить управление пришли и Дед Мороз со Снегурочкой.

Спецэкипаж стражей порядка на время уклонился от своих прямых обязанностей и наведался с визитом в социальный приют

Правда, не с проверкой, а с мешками подарков. Для детей милиционеры приготовили коллекцию мягких игрушек, одежду и сладкий стол. Ребятня в свою очередь продекламировала специально подготовленные стихотворения.

Морозы вносят свои коррективы не только для людей, но и пернатых

Свислочь покрылась льдом и оставила уткам минимум места для купания. Птицы, как истинные патриоты, остались зимовать на столичных водоёмах с полным осознанием того, на что они идут.

Любители животных могут не беспокоиться. Осенью водоплавающие накапливают жир и при плавании смазывают перышки жиром. Поэтому даже самые лютые морозы им не страшны. А вот прокормится в лютую пору уткам - крайне проблематично. Но СТВ поспешило на помощь. Сегодня закалённых белорусскими холодами ждал обед от «Столичных подробностей»

Снова в путь. Вагончик на Долгобродской тронулся!

Трамваи стали на новые рельсы. К радости пассажиров движение маршрутов 3, 6, 7 и 8 возобновилось. Кстати, по этим путям трамваи не то что едут, а скользят. И дело тут вовсе не в погоде. Рельсы строили практически без единого стыка. Отсюда - отсутствие шума. Долгобродская стала полем для экспериментов. Судя по реакции постоянных пассажиров - он удался!

Рождественский вертеп на стадии завершения

Перед архикафедральным костёлом за считанные минуты вырос сруб внушительных размеров. Это — один из главных атрибутов приближающегося Рождества — место, где родился Иисус. В праздничных декорациях в скором времени поселятся фигуры Марии и Иосифа. А 24 декабря, в сочельник, здесь появится младенец, как символ родившегося Христа.

Маленькие минчане помогли братьям меньшим

Ученики школ Центрального района провели благотворительную акцию в помощь бездомным животным. Зима не станет голодной и холодной для четвероногих любимцев благодаря объемной посылке. Кроме корма и ошейников ребята позаботились и о новом гардеробе для кошек и собак.

Таким увидели этот день наши корреспонденты, а чем он запомнился минчанам — в традиционном опросе.